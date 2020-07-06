Дикий кабан повадился ходить на пляж под Рязанью и есть из рук отдыхающих

Под Рязанью молодой дикий кабан регулярно выходит на пляж озера Ласковское и ест из рук отдыхающих. Животное не проявляет агрессию, терпеливо реагирует на попытки его погладить и не возражает против съемок на камеру.

Кабану, по словам очевидцев, по вкусу мучные изделия — хлеб, булки, печенья и бублики. Копается он и в мусоре, оставленном туристами.

При этом специалисты не рекомендуют прикармливать диких животных — это опасно. Со временем звери могут отучиться самостоятельно искать пищу и начать агрессивно требовать ее у человека.