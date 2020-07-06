На борту заболеть очень сложно: глава "Аэрофлота" заверил в безопасности полетов

Авиабилеты существенно подешевеют, а летать россияне станут чаще, в том числе и за границу. О новой стратегии выхода авиаотрасли из кризиса президенту России Владимиру Путину 6 июля доложил глава группы "Аэрофлот", на которую приходится более 40 процентов пассажирских перевозок в России, Виталий Савельев. Пока большинство лайнеров приковано к земле из-низкого спроса. Однако по мере снятия ограничений самолеты заполняются, и уже к декабрю внутренние перевозки могут достигнуть уровня прошлого года.

Пандемия обернулась масштабным кризисом для всех мировых авиаперевозчиков. То, как держат удар российские авиакомпании, Президент обсуждает с главой "Аэрофлота".

"Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже на земле, не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков, – сказал Путин. – В этой связи, конечно, весьма актуальными являются ваши оценки, в каком состоянии сейчас находится отрасль и как вы видите выход из этой ситуации".

"В апреле перевозки упали на 95 процентов, загрузка кресел была всего лишь 33 процента. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние, – признался Савельев. – Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом: мы обычно в сутки перевозим 110-120 тысяч человек. Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50 процентов, то есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году".

Группа "Аэрофлот" – в двадцатке мировых гигантов. В прошлом году компания перевезла более 60 миллионов человек. Темп роста – 9 процентов. Добиться таких цифр позволяет внушительный парк – 359 лайнеров, в том числе и один из самых современных – А-350. Новейшие технологии – даже в мелочах.

К марту, если все будет в порядке, "Аэрофлот" рассчитывает достичь прошлогодних показателей на международном рынке. То, как быстро будут восстанавливаться перевозки внутри страны, зависит от эпидемиологической обстановки в регионах.

"Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей", – сказал Савельев.

"Они будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее, отрасли авиационных перевозок тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему. Они сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, – отметил Путин. – Это все понятно. Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений".

Кроме того, многие направления, которые раньше считались малоперспективными, теперь востребованы как никогда. Авиакомпания "Россия", дочка Аэрофлота, начала летать с Дальнего Востока в Сочи.

Раньше жителям Владивостока приходилось добираться в основном через Москву. Теперь добраться можно без пересадок. Время в пути – 9 часов, полеты на Черное море – дважды в неделю, а с 11 июля прямым рейсом можно будет улететь в Крым.

Но главное – безопасность и выполнение санитарных требований.

"А что с креслами, Виталий Геннадьевич? Как рассадка?" – уточнил Путин у Савельева.

"На всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 процентов – это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут, – ответил Савельев. – То есть формально на борту заболеть очень сложно. Бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки".

"И летчики тоже?" – поинтересовался президент.

"Да, – ответил глава "Аэрофлота. – Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас".

Перед каждым рейсом – дезинфекция салона и смена одноразовых салфеток на подголовниках теперь обязательны. Адаптируются и аэропорты: персонал в масках, санитайзеры повсюду, при входе всем измеряют температуру. Даже багаж можно заранее продезинфицировать.

Активно развивается и лоукостер "Победа", растущий под крылом "Аэрофлота". За пять лет компания перевезла более 30 миллионов человек. Для многих это возможность слетать недорого. Кроме того, и "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы по плоским тарифам – на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Одновременно компания закупает российскую технику. В этом году флот должны пополнить 8 новых "Суперджетов", в следующем – еще 14. Со временем их будет полторы сотни. Кроме того, "Аэрофлот" – основной заказчик отечественного лайнера МС-21, который сейчас проходит испытания. Уже подписан твердый контракт на поставку 50 таких самолетов.