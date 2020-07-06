Завершено предварительное расследование по делу Михаила Ефремова

Завершено предварительное расследование в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Ранее 6 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев проинформировал, что его подзащитному предъявили обвинение в окончательной редакции и скоро состоится суд.

Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).

Инцидент с участием актера произошел вечером 8 июня. Ефремов ехал на джипе по Садовому кольцу и в районе дома номер 3 по Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Управлявший "Ладой" Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, кроме того, в его крови нашли следы наркотиков. Сейчас актер находится под домашним арестом. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.