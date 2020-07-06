6 июля 202020:41 Анна Семенова

Школьники сдавали самый сложный экзамен ЕГЭ - по русскому языку

Школьники сдавали самый сложный экзамен ЕГЭ - по русскому языку

Российские школьники сегодня писали самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. Из-за коронавирусных ограничений само проведение экзамена долго было под вопросом, но в итоге потоки разделили на два дня. Первая часть выпускников "отстрелялась" уже сегодня — 27 заданий по орфоэпии, орфографии, пунктуации и лексике, и сочинение. Всё это надо успеть за три с половиной часа.

Сегодня у выпускников, пожалуй, самый сложный экзамен.

"Волнуетесь? – Да, это же русский! Будет страшно", — отвечает школьница.

"Вы очень спокойно выглядите. — Ну это сейчас, когда начнут раздавать ЕГЭ — будут нервы", — говорит старшеклассник.

27 заданий. На все про все — 3 часа 30 минут. И мало кто сегодня сдает экзаменационные листы досрочно.

Сейчас в этой аудитории сдают русский язык. Экзамен обязательный для физиков и для лириков, без него не поступить в любой университет. Разница только в баллах — гуманитариям нужно как можно больше, но меньше 36 нельзя никому.

Но это формальные требования.

"Настрой боевой — напишу 100 баллов, поступлю на бюджет в медицинский, как хотела", — делится планами девушка.

"Не то, чтобы на 100 баллов, ну на 95, может быть, в моих снах. А так баллов на 60", — считает парень.

Самое трудоемкое и всеобъемлющее задание — последнее сочинение. Можно заработать или потерять сразу 24 балла. О нем обычно и тревожатся больше всего.

"Больше всего меня беспокоит сочинение, потому что я много делаю грамматических ошибок", — тревожится девочка.

Грамматические ошибки, конечно, входят в числе пяти самых распространенных на ЕГЭ. На основе данных федерального института педагогических измерений, где собственно, и разрабатывают задания для госэкзамена, мы составили рейтинг.

Тройка лидеров выглядит так. На третьем месте правописание суффиксов с одним и двумя Н. Мученики ЕГЭ, например, могут приписать в этом слове лишнюю Н. Достается — лиственницам, всему серебряному и ветреному. Правильно расставить буквы Н в прошлом году смогли только 65% выпускников.

Еще хуже дело обстоит с правописанием приставок. Они занимают второе место. Например, "бесчувственный", и многострадальное наречие "чересчур". Именно поэтому его так часто разбирают при подготовке.

И абсолютный лидер в рейтинге ошибок на ЕГЭ — правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Только 38% выпускников смогли правильно написать слова "сутулящийся", "светится", "колется".

Часто ошибаются — говорят разработчики ЕГЭ — в деепричастиях и наречиях.

"Неправильное образование формы деепричастия, деепричастие или неправильное употребление наречий. Например, "Автор тута хочет объяснить", — говорит Ирина Цыбулько, руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

ЕГЭ по русскому языку — самый массовый. Его будут сдавать больше шестисот семидесяти тысяч выпускников. Чтобы не было столпотворений, экзамен разбили на два дня — сегодня и завтра. Но все в равных условиях. Разузнать о завтрашних заданиях у тех, кто отстрелялся сегодня, не получится.

"Контрольно-измерительные материалы, конечно же, в разные дни разные. Ведь и в предыдущие годы были резервные дни, по всем учебным дням они есть", — поясняет Татьяна Умнова, начальник отдела итоговой аттестации оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Санитарные предосторожности — те же, что и в день первого госэкзамена. В Москве — в дополнение к маскам и перчаткам — проверка педагогов на COVID-19.

"В этом году все организаторы уже дважды прошли тестирование на коронавирус и предполагаем, что в продолжение всей экзаменационной сессии мы будем еще не раз это делать. — Каждую неделю? — Каждую неделю", — говорит Марина Думина, руководитель пункта проведения экзамена 3112 школы № 1502.

В Иркутской области, где безопасная дистанция установлена самой природой — плотность населения 3 человека на квадратный километр — даже в небольших селах, как в столице, проходят по очереди — на почтительном расстоянии друг от друга.

Кстати, коронавирус повлиял, не только на условия жизни, но и на жизненный выбор выпускников.

"Мне хочется лечить людей, изучать болезни и людей вылечивать", — сообщила Евгения Манданова, выпускница школы села Хогот.

"Захотелось больше помогать людям. Мотивация появилась", — признался Саддрадин Алахвердиев, выпускник московской школы " 1502.

C хорошей мотивацией и настроем, говорят опытные учителя, ЕГЭ легче сдавать, причем по любому предмету.

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