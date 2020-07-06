Эннио Морриконе, я умер: такой некролог напечатают все газеты 7 июля

В Риме на 92 году жизни скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе. В 16 лет он уже играл джаз и писал музыку. А с его 33 по его музыке мир уже узнавал фильмы. Ушел автор почти 500 пронзительных киномелодий.

До последней минуты он сохранял ясность и великое достоинство. Попрощался с обожаемой женой Марией, поблагодарил детей, внуков. В специальной ноте, которую распространила семья, написано, что похороны будут закрытыми — никакой церемонии, зрителей, потому что именно скромность и смирение сопровождали и вдохновляли его всю жизнь. Он даже "Оскары" свои держал в шкафу запертыми на ключ.

Номинаций на "Оскар" было шесть, могло быть больше на одну. Из-за технической ошибки фамилия композитора была вырезана при перемонтаже. Награда за самый узнаваемый саундтрек "Однажды в Америке" Морриконе не досталась. Первую статуэтку ему вручили в 2007 году за карьеру, в 2016 году — за "Омерзительную восьмерку" с Тарантино. От волнения он с трудом произнес: "Посвящаю эту победу моей любимой жене".

В каждом фильме у него не по одному шедевру. Эта заглавная тема к "Хороший, плохой, злой". А есть еще Ecstasy of Gold в финальной сцене на кладбище, с которой группа "Металлика" начинала свои концерты.

Спагетти-вестерн — жанр, который сделал Морриконе известным. Много лет он работал вместе со своим одноклассником Серджо Леоне. Прославившись в Европе, Эннио начинает работать для Голливуда. Писал саундтреки для Брайана де Пальмы, Оливера Стоуна, Романа Полански.

В 1981 году во Франции выходит "Профессионал" с Бельмондо.

Музыка передает то, что невозможно передать словами, говорил он в своих интервью.

"К каждому фильму я пытался написать музыку, которая нравилась бы режиссеру и зрителю, но прежде всего мне самому, потому что нельзя предавать музыку, — поделился своим творческом кредо композитор Эннио Морриконе в мае 2016 года. — Иногда я пишу и ночью. Обычно я оставляю лист бумаги на столике у кровати, чтобы записать внезапную идею".

70 миллионов проданных дисков. Он писал не только для кино. Работал с поп-исполнителями, создавал классику. Один из последних отрывков должен был прозвучать в Соборе Милана, но не успел. Морриконе был поклонником Рахманинова, Скрябина, сам признался в этом Денису Мацуеву после его концерта в Каннах. Для пианиста Морриконе — это интонация, мелодическая магия, почерк, узнаваемый с первой ноты.

"Чем отличаются великие композиторы от обычных? Вы знаете, Моцарта, когда ты слушаешь, ты понимаешь, что это так легко, как будто может написать каждый. Такой, казалось бы мотив, очень простой. Так же и Эннио Морриконе", — подчеркивает простую гениальность мелодий композитора народный артист России Денис Мацуев.

Встреча с Морриконе — это судьба и чудо и для режиссера Владимира Хотиненко, у которого в поисках темы для фильма "72 метра" закончились все идеи. Случайно подложил его музыку на рабочий материал и пропал. Написал Морриконе очень короткое и личное письмо: "в вашей музыке красота и надежда".

А через некоторое время уже сидел у него дома в Риме.

"Завтра я начинаю писать вам музыку", — сказал композитор Владимиру Хотиненко.

"И мы писали в Риме музыку, он сам дирижировал. Это отдельно надо видеть, как Эннио дирижирует. Он термин такой говорил нам, я запомнил: "Музыка должна ходить на цыпочках", — вспоминает Морриконе народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.

В Россию музыка Морриконе вошла с фильмом "Спрут", хотя он подключился к работе со второго сезона. Он часто гастролировал, бывал в России. В 2018 году дал концерты в Москве и Петербурге.

Некролог по поводу смерти композитора Эннио Морриконе написал лично Морриконе с заголовком: "Эннио Морриконе, я умер".

Он будет напечатан 7 июля во всех газетах.