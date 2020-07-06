Мошенники продали подростку водительсткие права за 40 тысяч рублей

В Пензе мошенники обманули подростка на 40 тысяч рублей, предложив купить водительские права. В заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. "Сделка" велась через одну из соцсетей, поэтому правоохранителям не удалось установить злоумышленников.

По факту мошенничества следователи завели уголовное дело, сообщает ГТРК "Пенза", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24". Однако шансы найти преступников невелики. Дело в том, что 17-летний подросток купился на объявление о продаже прав без обучения. В социальной сети, где он вел диалог с продавцами, ему предложили перевести деньги на телефон и после будут переданы документы.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по региону, после того, как требуемая сумма была отправлена, абонент перестал выходить на связь.