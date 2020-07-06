Юрий Семин посетит матч "Спартак" – "Локомотив"

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин посетит встречу железнодорожников с московским "Спартаком". Встреча пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".

Юрий Семин собирается отправиться на стадион со своим другом – актером театра и кино Валерием Бариновым. Как заявил Валерий Александрович, он продолжает болеть за "Локомотив" и после отставки Юрия Павловича. Поэтому хочет поддержать игроков в непростом матче со "Спартаком", сообщает "Спорт-Экспресс".

Юрий Семин самый успешный тренер в истории клуба. Однако в конце мая "Локомотив" не стал продлевать контракт с 73-летним специалистом. Место Семина занял сербский тренер Марко Николич.