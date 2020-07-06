Митинги вместо самоизоляции: США дает основной прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире

Будет ли вторая волна коронавируса осенью, когда с приходом холодов и ОРВИ он может стать особенно опасным? Большинство ученых пока осторожно говорят о "всплесках".

Власти Израиля уже ужесточают ограничения и говорят об антирекорде новых случаев. Армения продлевает карантин еще на месяц. США, где в одной только Флориде заболевших уже больше, чем во всей Германии, заглядываются на... Новую Зеландию – запросы об эмиграции в эту страну, где менее полутора тысяч случаев заболевания, на первых строчках поисковиков.

Уже не "добро пожаловать", а "посторонним вход запрещен". Впервые более чем за 100 лет – с момента вспышки смертоносной "испанки" – Австралия закрывает внутренние границы между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс из-за коронавируса. И теперь крупнейшие города, такие как Мельбурн и Сидней, отрезаны друг от друга на неопределенный срок.

"Это новый этап пандемии, и он требует от нас новых ответных действий, – говорит премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. – Мы все в зоне риска из-за возвращения COVID-19".

В Индии передумали открывать Тадж-Махал. Почти 700 тысяч заболевших – по этому показателю страна поднялась на третье место в мире, превысив российские показатели. В южном Дели открыли, как говорят, крупнейший в мире центр для зараженных коронавирусом – на 10 тысяч коек. Возле каждой, правда, только стул – места рассчитаны на тех, кто COVID-19 переносит легко. Но мир, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все еще тяжело болен. Общее число инфицированных за сутки выросло более чем на 200 тысяч, достигнув значения 11 миллионов 125 тысяч человек. За день скончалось более 5 тысяч человек, всего жертв коронавируса уже более полумиллиона.

Основной прирост новых заражений сейчас дают Америки: Южная – в Бразилии более 26 тысяч выявленных за сутки, и Северная – в США за день более 43 тысяч новых инфицированных. К антирекордам Нью-Йорка добавилась Калифорния и Техас, а в одном только штате Флорида заразившихся уже больше чем в Германии – более 200 тысяч человек.

В случае с коронавирусом США явно не на коне. Один из факторов – американский национальный менталитет: вместо ухода на самоизоляцию – многотысячные митинги, вместо масок и перчаток – демонстративное игнорирование правил.

Те, кто надеялся исключительно на всемогущие силы природы, тоже посрамлены. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается даже в тех странах, где жарко и много солнца.

"Ультрафиолет и такая температура, которая бывает у нас в атмосфере, она может убить вирус только на поверхности какой-то. На внешних предметах. Она же ничего не может сделать с вирусом, который находится в организме", – пояснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор академии РАЕН Анатолий Альтштейн.

С вирусом может справиться только иммунитет. Но вот загадка: бразильские вирусологи сообщили о том, что обнаружили следы коронавируса в образцах канализационных вод, взятых в ноябре 2019 года, то есть за месяц до первых сообщений из Китая. А испанские специалисты COVID-19 в образцах воды, взятых в Барселоне вообще в марте прошлого года.

"Что вирус появился не в Ухане, а мог появиться где-то в другом месте – такое вполне может быть. И я тоже всегда об этом говорил, что Ухань – это то место, где этот вирус впервые был выделен и охарактеризован, а когда и где он попал в человеческую популяцию, мы точно не знаем", – отметил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

То есть COVID-19 мог находится во всем мире в спящем состоянии и проявиться при определенном сочетании природных факторов, а теперь уже и сезонные подключатся.

"Сформировавшаяся латентная ковидная инфекция – она будет к нам приходить два раза в год: поздней осенью и ранней весной. Когда холодно, сыро, ветренно", – считает доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

В Венеции шумно, но с соблюдением всех новых правил открыли оперный театр La Fenice – "Феникс". Зал не узнать: зрители сидят на сцене, а в партере, где были сиденья, теперь музыканты.

"Это не обломки от кораблекрушения, это строящийся ковчег, – сказал арт-директор театра Фортунато Ортомбина. – Как будто все мы Улиссы, которые отправляются на поиски нового неизведанного мира".

Во Франции с осторожностью открыли Лувр. В день вместо 30 тысяч посетителей – 7. И загадочная улыбка Мона Лизы теперь, кажется, адресована именно людям в масках.