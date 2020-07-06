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Стрельба в Америке 18 минут назад

6 июля 202021:41 Денис Давыдов

В США считают жертв COVID-19 и стрельбы на улицах

В США считают жертв COVID-19 и стрельбы на улицах

"Независимость – убивает". Такими заголовки американские СМИ сегодня подсчитывают число жертв гуляния в честь главного праздника в США. За прошедший уикенд каждый штат считал своих жертв. Калифорния и Техас – очередные рекордные вспышки COVID-19, а Иллинойс и Нью-Йорк – оружейного беспредела на улицах. Увидев общие цифры смертности за последние двое суток, Трамп решил провести следующую встречу с избирателями в аэропорту Портсмута, чтобы обезопасить себя от всех, угрожающих Америке эпидемий.

Россыпь желтых маркеров на асфальте — это пистолетные гильзы. Столько пуль выпустили в семилетнюю Натали Уоллес, которая отмечала у бабушки в Чикаго день независимости.

"Прекратите обвинять полицию и детективов и делайте то, что должны, потому что кто-то на улице знает, кто стрелял, знает, кто лишил ребенка жизни", — говорит Эндрю Холмс, афроамериканский активист.

Подозреваемых, которые вышли из машины и начали стрелять по отмечавшим праздник горожанам, ищут.

В Вашингтоне даже награда объявлена за информацию о преступнике, палившем на окраине столицы. Там шальная пуля убила 11-летнего мальчика.

"Они выстрелили в голову моему мальчику! Он был застрелен в голову. Я не должна хоронить ребенка, которому 11 лет!", — говорит афроамериканка.

В Атланте родные оплакивают еще одну юную жертву кровавых выходных. 8 летняя Секория была в машине вместе с мамой. Женщина парковалась там, где анархисты ставили баррикады. Чужим демонстранты были не рады и взялись за винтовки.

"Они убили моего ребенка только потому, что она оказалась за ограждением. Вы убили ребенка! Говорите, "Черные жизни имеют значение", но вы же убили своего", — рассказал молодой афроамериканец.

"Мы причиняем друг другу больше вреда, чем любой полицейский. У нас более 75 перестрелок в городе за последние несколько недель. Вы не можете винить в этом полицию Атланты", — заявила Кейша Ламс Боттомс, афроамериканка, мэр города.

Под ливнем пуль оказалась Атланта в ночь с субботы на воскресенье. Молодежь развлекалась на машинах, случилась авария и началась стрельба.

А ведь Атланта в эти выходные еще не самый стреляющий город. В Нью-Йорке больше 40 перестрелок, в Чикаго их и вовсе 77.

И это не только разборки уличных банд, люди с оружием врывались в торговые центры наводя ужас на покупателей.

Разгул преступности — прямое следствие борьбы с полицией. Им урезают бюджеты, запрещают применять силу. Патрульные массово увольняются, уходя в отгулы или просто не едут на вызовы.

"Показатели преступности в Чикаго и Нью-Йорке стали намного выше. 67 человек получили огнестрельные ранения в Чикаго, 13 погибли. Значительно ухудшилась ситуация в Нью-Йорке, где люди требуют от губернатора и мэра немедленных действий. Федеральное правительство готово, хочет и способно помочь, если его попросят", — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Брать власть и наводить порядок готов и один из самых известных афроамериканцев Америки. Рэп исполнитель Канье Уэст заявил, что баллотируется в президенты, правда не уточнил в каком году.

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США", — заявил музыкант.

Поклонники подозревают, что так певец просто рекламирует свой новый альбом "Искупайте нас в крови", творчество, на которое Уэста вдохновили протесты в Америке. Впрочем, есть и те, кто уверен рэпер действительно идет в политику. О планах побороться за Овальный кабинет он говорит не в первый раз.

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года Уэст еще успевает. Правда в некоторых штатах сбор подписей уже закрыт, но в ключевых территориях еще можно заручиться поддержкой избирателей. Если 3 ноября его имя будет в бюллетенях, Уэст, как культовая фигура среди чернокожих, может забрать немало их голосов. Забрать в первую очередь у Байдена и демократов, которых афроамериканцы традиционно поддерживают.

Возможно, такая тактика — совместное решение Уэста и Трампа. Рэпер не скрывает симпатий к действующему президенту и его часто можно встретить в фирменной кепке Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Памятник первооткрывателю Америки снова сравняли с землей. В Балтиморе толпа скинула статую Колумба и утопила ее в океане.

По стране счет снесенных монументов уже давно за сотню. Демонстрантам полиция не везде отвечает, в Атланте даже свою штаб-квартиру люди в погонах не смогли защитить.

Один из шерифов во Флориде, кстати, чернокожий, припугнул анархистов, пообещал вывести на охрану улиц вооруженных гражданских: "Если мы не можем справиться с вами, я воспользуюсь полномочиями шерифа, и введу специальных заместителей. Призову каждого законного владельца оружия в этом округе и назначу их для того, чтобы они встали между беззаконием и законом".

Команды в ружье еще никому не давали. Активисты на местах сами выходят на марши. Эти люди не военные и не полицейские, а простые, вооруженные до зубов, афроамериканцы.

Взяв винтовки и пистолеты, бросают вызов белым: "Вы заставили черных выйти, но что-то я не вижу этого белого ополчения. Где все эти реднеки? Мы здесь. Мы у вас дома!"

Белые владельцы оружия своего слова еще не сказали. Стенка на стенку две Америки пока не сошлись.

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