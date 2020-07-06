План "Б" для "Березки": продолжение закулисных страстей сериала

О цене творческого успеха и о том, на что приходится ради него идти — в продолжении сериала "Березка" на канале "Россия 1". В новых сериях — закулисные страсти больших концертов и титанический труд репетиций вплетены в увлекательный сюжет.

В "Березке" — небывалый кризис, впервые с момента основания ансамбля, главный номер для зарубежных гастролей готовит не худрук и душа коллектива Надежда Светлова, а навязанный министерскими функционерами модный брейк-дансер. Но у мудрой наставницы, кажется, есть план "Б"!

- Может тогда покажем номер людям? И артистам полезно, и новому хореографу тоже.

- Надежда Петровна, что обычные люди понимают в искусстве?

- Больше нас с вами, они очень органично чувствуют фальшь!

Удастся ли сохранить самобытность "Березки" и восстановить справедливость?

Заслуженная артистка России Лидия Вележева только сейчас впервые решилась посмотреть сериал, ведь ее роль –полная драмы история судьбы великой женщины, которая за успех родной "Березки" на большой сцене заплатила не малую личную цену.

"Она же жизнь положила на свой ансамбль, понимаете? – задает риторический вопрос актриса Лидия Вележева. — Ни счастья, ни любви, ничего этого нет!"

А вот расчетливая танцовщица Эдита окажется всего в шаге от счастья!

"Для меня "Березка" — это счастливый билет в нормальную жизнь! Я же ничего кроме танцев не умею!" – плачет Эдита.

Помогут ли закулисные авантюры и любовные интриги достичь мечты?

"Любовь, чувства меняют человека, поэтому обязательно смотрите продолжение, даже у такой девчонки как Эдита Тамм есть шанс изменится", — поясняет актриса Алена Коломина.

Любовь и ненависть, дружба и предательство, неимоверный труд, красивейшие народные танцы и непарадная сторона триумфа. В сериале переплелись характеры, судьбы, сама история страны и одного из главных ее брендов – "Березки".

"Он пронизан настоящими чувствами, про нашу гордость и про то, что надо всегда верить в свою мечту", — рассказывает о сериале актер Марк Богатырев.

Продолжение сериала о бесконечной верности искусству, который заряжает на творчество, смотрите 6 июля сразу после больших вечерних "Вестей" в 21.20 на "России".