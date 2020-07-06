Французский футболист Саного подтвердил, что им интересуются "Спартак" и "Динамо"

Нападающий Яя Саного, чей контракт с "Тулузой" истек, заявил, что им интересуется целый ряд клубов. В том числе и наши "Спартак" и "Динамо".

"У меня есть предложений от разных клубов, — из Франции, Англии и России. Мною интересуются "Спартак" и "Динамо". Я рассматриваю все варианты", — приводит слова Саного РИА Новости.

Яя Саного получил известность по выступлениям за лондонский "Арсенал". Также он играл за лондонский "Кристал Пэлас" и амстердамский "Аякс". В прошлом сезоне 27-летний футболист играл за "Тулузу" ми забил 4 мяча в 16 встречах.