Даниэль Тиун возглавил "Гамбург"

Новым тренером "Гамбурга" назначен Даниэль Тиун. Предыдущий наставник "красноштанников" Дитер Хекинг был отправлен в отставку на прошлой неделе.

Перед Хекингом в начале сезона была поставлена задача – вернуть один из самых титулованных клубов Германии в бундеслигу. Однако "Гамбург" занял четвертое место и не смог добиться повышения в классе. Задача оказалась невыполненной, и Хекинг покинул свой пост.

Ожидалось, что новым тренером станет Димитриос Граммозс. Однако в понедельник команде был представлен 46-летний Даниэдь Тиун, — первый в истории немецкого футбола темнокожий тренер. Последним местом работы Тиуна был "Оснабрюк", также выступающий во второй бундеслиге.