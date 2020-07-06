6 июля 202022:02

Во Франции объявлен новый состав правительства

EPA

В Париже объявлен новый состав французского правительства. На пост министра иностранных дел в новом правительстве переназначен Жан-Ив Ле Дриан. Он возглавляет французскую дипломатию с 2017 года — со времени прихода Эммануэля Макрона в Елисейский дворец. Ле Дриан – старожил кабинета министров. До этого он пять лет был министром обороны Пятой республики.

Возглавляющая министерство обороны Франции последние три года Флоранс Парли также сохранила свое кресло в кабинете министром, сообщает ТАСС. Жеральд Дарманен поменял пост министра госдействия и госфинансов на кресло главы МВД.

На посту министра экономики и финансов остался и Брюно Ле Мэр.

Правительство ушло в отставку вслед за премьером Эдуаром Филиппе, который решил завершить свои трехлетнее премьерство, променяв его на пост мэра крупного портового и делового центра Франции — Гавра. Для него пост мэра Гавра оказался желаннее премьерских полномочий.

Новым премьером стал Жан Кастекс. В его кабинете 16 министров и 14 вице-министров. При этом гендерный паритет в правительстве, как и обещал Эммануэль Макрон, был сохранен. Министром культуры вместо Франка Риестера стала Розлин Башло. Она входила в состав правительства во время президентства Николя Саркози, а затем работала на телевидении. Вместо Николь Белубе новым министром французской юстиции стал французский адвокат Эрик Дюпон-Моретти.

Еще одна перемена кресел: министром экологического перехода стала глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили. Она переместилась в кресло Элизабет Борн, которая поменяла его на должность министра труда.

Чем будет заниматься новый состав кабинета министров, пояснил в Twitter Эммануэль Макрон. Это восстановление пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 французской экономики и соцсферы, охрана окружающей среды, защита европейского суверенитета и развитие французской культуры. Подробно программу для правительства президент Франции Эммануэль Макрон огласит в своем выступлении в Национальном собрании, это нижняя палата французского парламента, 14 июля – в национальный праздник Пятой республики – в День взятия Бастилии. Новый премьер Франции уже заявил, что после коронавирусной пандемии надо вернуться к пенсионной реформе, вызвавшей массовые протесты желтых жилетов по всей стране.

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