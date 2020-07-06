Актер сериала "Папины дочки" сломал ноги в Твери

Известный актер проекта "Ералаш" и сериала "Папины дочки" Михаил Казаков сломал обе ноги. Уроженец Твери травмировался в родном городе. Теперь он на ближайшие полгода выпадает из профессиональной деятельности.

Михаил хотел сделать фото на высоте 12 метров, однако, не удержался и сорвался вниз. Как сам актер написал накануне в своем Instagram "добро пожаловать в мой новый мир". Ему предстоит пролежать ближайшие полгода.

32-летний Михаил Казаков, напоминает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на канале "Россия 1", завоевал популярность в "Ералаше", а также исполнив роль Ильи Полежайкина в "Папиных дочках".