В "Монако" может появиться второй российский легионер

Вратарь Антон Митрюшкин тренируется в составе "Монако". Если монегаски останутся довольны просмотром российского футболиста, то Митрюшкин станет одноклубником Александра Головина.

Бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин на протяжении четырех сезонов защищал ворота швейцарского "Сьона". Контракт 24-летнего футболиста истек, и Антон стал свободным агентом. "Монако" пригласил россиянина на просмотр. Как сообщает "Спорт-Экспресс" чемпион Европы среди юношей 2013 года провел несколько тренировок с Монако".

После досрочного завершения чемпионата Франции "Монако" покинули два вратаря-ветерана – Даниэль Субашич и Диего Бенальо. Основным голкипером остается Бенджамен Лемомт. Монегаски приобрели у "Легии" Радослава Маецкого, но отдали его в аренду польскому клубу.