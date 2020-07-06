Валентин Богданов: причины беспорядков в США не в расизме

"В США схлестнулись силы, которые признают американские институты, и силы, которые отрицают какую-либо ценность этих институтов. Первые хотят, чтобы Америка была такой, какая она есть, вторые – не признают Америку вообще со всеми ее ценностями. Это непреодолимое противоречие", — сказал в эфире телеканала "Россия 1" собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

По его словам, протестное движение сторонников движения "Жизни черных важны", начавшееся после убийства Джорджа Флойда, уже совсем не похоже на борьбу с расизмом.

Репортер рассказал историю семилетней чернокожей девочки, которую застрелили во дворе ее бабушки.

"Подъехала машина, оттуда выскочили чернокожие парни и открыли беспорядочный огонь. Девочку убили не белые, не расисты, но об этом не кричат на митингах. С ее именем никто не идет крушить памятники. Движение "Жизни черных важны" вообще об этом не говорит", — рассказал собкор ВГТРК.

Он отметил, что градус агрессии в американском обществе достиг невиданных прежде пределов. Люди не хотят слушать друг друга, они заранее объявляют друг друга врагами. И раскол только увеличивается.

"Дональд Трамп вынужден играть на этой повестке, вынужден обращаться к своим избирателям. Он, безусловно, не желает раскола американского общества, но прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации демократы и либерально настроенная молодежь его просто не слышит", — подчеркнул Валентин Богданов.

4 июля в День независимости США по стране прокатилась волна вооруженных нападений.

В результате разных инцидентов со стрельбой в Чикаго погибли 13 человек, ранены 67 человек. В Нью-Йорке жертвами стали шесть американцев, еще 44 получили ранения.