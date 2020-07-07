Молния ударила прямо в футболиста: что помогло выжить молодому спортсмену?

Подошел к мячу, чтобы дать пас, но закончить движение помешала яркая вспышка... Мяч отлетает, человек падает на футбольное поле. Видео, которое опубликовал подмосковный клуб "Знамя труда". На кадрах — та самая доля секунды, которая едва не стоила жизни 16-тилетнему вратарю команды.

В Ивана Заборовского попала молния. В этот момент вокруг него на поле не было других игроков. Да и грозы, несмотря на облачность, не ожидалось. Так что команда даже не сразу поняла, что именно произошло. Однако после быстро сориентировались: тренер сделал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Дальше — скорая, реанимация. И вот — долгожданное сообщение для всех сочувствующих: "Угрозы жизни нет". Как рассказали представители клуба, сейчас состояние пострадавшего вратаря стабильное, кардиограмма в норме. Но есть сильные ожоги "на вместе входа и выхода разряда молнии".

То есть попадание было прямое, а ведь суровая статистика в таких случаях чаще всего показывает летальный исход на месте. Что помогло выжить молодому человеку и как несчастный случай может отразиться на карьере футболиста? Как правило, удары молний без последствий не проходят...

Суббота, практически центр Москвы. Ночью и утром метеостанции этого района фиксировали грозовую активность. Атмосфера была неспокойной. Но такого развития событий, конечно, никто ожидать не мог...

Это может удивить, но далеко не все удары молнии заканчиваются гибелью человека. Смертность от этого явления составляет по разным оценкам от 10 до 30 процентов.

Однако в эту статистику входят все виды поражения молниевыми разрядами. А они бывают разные. Чаще всего молнии травмируют людей не напрямую, а тогда, когда бьют в другие объекты. Например, с дерева электричество может перескочить на прячущегося человека. Или заряд растечется по земле, поражая все, что на находится на определенной площади. При этом удар окажется слабым, и шансы на выживание будут высоки.

Но в данном случае молния ударила прямо в игрока! Это редкий – пять процентов от всех случаев — но самый смертоносный тип поражения. Через человека проходит разряд силой тока в десятки тысяч ампер! Воздействие длится совсем недолго — сотые доли секунды. А большая часть электронов стекает в землю по поверхности кожи. Но, как говорят врачи, и того, что проникает внутрь, хватает, чтобы нанести колоссальный ущерб организму. И это не только сильнейшие ожоги. Страдают буквально все системы — от слуха и зрения до опорно-двигательного аппарата. А летальными обычно становится нарушения дыхания и кровоснабжения.

"Основное, что страдает — это функции сердца и функция системы дыхания, — рассказывает Андрей Литвиненко, врач-травматолог. — Происходит остановка сердца и нарушается сердечный ритм. Это, собственно говоря, может привести к гибели человека. Просто-напросто удар молнии, удар электрическим током блокирует передачу импульса к этим структурам, этим органам. В результате чего они просто отключаются".

Прямой удар молнии — почти всегда смерть. Выживают единицы! Как же это удалось юному футболисту? Во-первых, рядом оказались подготовленные профессионалы. Сообщается, что сразу после удара молнии один из тренеров команды сделал игроку искусственное дыхание и массаж сердца. По словам врачей, именно эта первая помощь помогла спасла парню жизнь.

Во-вторых, свою роль мог сыграть возраст — 16 лет. У молодого организма больше сил сопротивляться воздействию электричества. В третьих, все произошло на тренировке и, вероятно, что к моменту трагедии игрок успел вспотеть. Пот прекрасно проводит электричество. А значит, большая доля энергии могла сойти в землю по поверхности кожи. Ну и четвертое — просто удача. Молнии бывают разные и, скорее всего, в Ивана Заборовского попала далеко не самая сильная.

"Параметры молний различаются в сотни раз, или даже в тысячи, — поясняет Станислав Виноградов, заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ. — Ток большой — время маленькое. Соответственно, мощность большая. И если бы такая энергия выделялась, скажем, секунду, то человек бы просто исчез. А так, за счет того, что время маленькое — происходит сильный нагрев. Но если повезет, то можно остаться в живых".

Сможет ли Заборовский снова играть в футбол на профессиональном уровне? Увы, согласно исследованиям, трое из четверых выживших после ударов молнии потом всю свою жизнь страдают от последствий. Чаще всего это неврологические проблемы: расстройства сна, ухудшение памяти, постоянные боли. Со временем могут начать ухудшаться зрение и слух. Впрочем, Забородскому — всего 16 лет. Будем надеяться, что резервы организма позволят юному голкиперу как можно скорее вернуться в рамку.