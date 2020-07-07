Контакты больных коронавирусом будут отслеживать по геолокации

В Минкомсвязи разработали систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом по номерам сотовой связи и отслеживанию геолокации на протяжении предыдущих 14 дней, передает РИА новости​​​.

Сформированные списки номеров абонентов, которые были в зоне риска заражения COVID-19 при непосредственном общении с заболевшим, централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи, после чего направляются в оперативные штабы, Росгвардию, МВД и Минздрав.