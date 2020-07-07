7 июля 202004:12 Мария Слободянская

"Президентский" тигр Борис вступил в серьезные отношения

"Президентский" тигр Борис вступил в серьезные отношения

В центре "Амурский тигр" рассказали о судьбе тигра Бориса, которого шесть лет назад после курса реабилитации выпустили в дикую природу. Событие было громкое, раз уж в нем принимал участие даже президент. Что же делал Борис в тайге все эти годы?

На уникальных кадрах из Еврейской автономной области — тигрица Светлая со своим потомством. Это уже второй выводок самки и тигра Бориса. В объективы видеокамер они попадают крайне редко. Фотоловушки, которые на тигриных тропах в лесах ставят исследователи, часто повреждают медведи. А батарейки на ошейниках хищников сели еще пару лет назад.

Такие короткие видео — единственная возможность отслеживать жизнь Бориса. Но именно благодаря роликам ученые узнали, что не так давно амурский тигр стал многодетным отцом.

"Потенциально мы подозреваем, что тигрица Лазовка, предпоследняя выпускница 2018 года принесла своего первого котенка тоже от Бориса. И знаменитая тигрица Филиппа успела с ним подружиться. Борис находится в прекрасной физической форме, регулярно успешно охотится на копытных животных. И периодически он отмечается с самками. Потом у самок появляются тигрята. С учетом того, что мы достоверно знаем, что там других самцов нет, соответственно, на 99 процентов отцовство – за Борисом", — рассказывает генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Но несмотря на такую любвеобильность, самые "серьезные и продолжительные отношения у Бориса были именно с тигрицей Светлой. Будущих родителей шести тигрят выпустили в дикую природу в 2014 году, но произошло это на разных участках территории. Хищники встретились, пройдя навстречу друг другу почти полтысячи километров. В леса заповедника они попали из Центра реабилитации и реинтродукции в Приморском крае. А вот выпускал на свободу Бориса и еще двух хищников лично президент Владимир Путин.

Успешной адаптацию животных можно считать именно с того момента, как они начали размножаться. Первое потомство у Бориса и Светлой появилось еще в 2017 году. А вот второй раз хищники стали родителями уже в январе этого года.

"Тигры, как известно, живут отдельно – самки и самцы. То есть самец оплодотворил самку, сделал свое дело и ушел на свою территорию. Всё, он дальше уже не занимается своим потомством. Мало того, если он встретил подросших тигрят, он даже может их порвать, как пищевых конкурентов. Что касается самок – у самки тоже своя охотничья территория, которую она тоже держит. Поэтому самец за сезон может спариваться, конечно, и с несколькими самками", — объясняет журналист-натуралист Александр Хабургаев.

В дикой природе тигры могут прожить до 15-18 лет. Сейчас Борису чуть меньше десяти. Именно поэтому ученые надеются: в ближайшие два-три года хищник сможет стать отцом еще не один раз. Тем более что на границе Еврейской и Амурской областей недавно заметили новую тигрицу — Елену. На воле хищница уже год, а значит, вполне вероятно, что скоро она будет готова к потомству.

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