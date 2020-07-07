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Столкновения на расовой почве 5 часов назад

7 июля 202003:00

В охваченную беспорядками Атланту направлены войска Нацгвардии США

В охваченную беспорядками Атланту направлены войска Нацгвардии США

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел чрезвычайное положение и направил войска Национальной гвардии в охваченную протестами Атланту.

Город охвачен беспорядками, и они не ослабевают, отметил Кемп. Мирные акции протеста обернулись разрушениями, и теперь ни в чем не повинные жители штата становятся их жертвами, приводит слова губернатора FoxNews.

Всего в Атланту будет введена тысяча бойцов Нацгвардии США.  Они будут охранять государственные здания, включая особняк губернатора и штаб-квартиру Департамента общественной безопасности. По словам Кемпа, их присутствие позволит полицейским усилить патрулирование на дорогах и населенных пунктах штата Джорджия.

"Беззаконие должно быть прекращено, и порядок в нашей столице должен быть восстановлен, — заявил Кемп. —  Я объявил чрезвычайное положение и призвал гвардию, потому что безопасность наших граждан на первом месте".

В праздничные выходные в Атланте произошел конфликт со стрельбой. Среди его жертв – восьмилетняя девочка, которая находилась в машине с родителями. Водитель пытался проехать сквозь баррикады, устроенные протестующими. По меньшей мере два человека открыли по автомобилю огонь. Инцидент произошел рядом с рестораном-закусочной Wendy, где ранее полицейский убил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Это убийство вызвало недели протестов и столкновений демонстрантов с полицией.  

Другие города также сталкиваются с волной насилия. По меньшей мере шесть детей были убиты в серии инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке. Всего погибших 8, пострадавших 44.

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