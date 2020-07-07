На территории бизнес-центра "Торгбыттранс" в Петербурге сгорело восемь автомобилей

В Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" загорелись автомобильная цистерна и восемь машин, находящихся рядом. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители МЧС России.

Как отмечается, сообщение о пожаре на территории БЦ "Торгбыттранс" в Санкт-Петербурге поступило на пульт в 00:37 по московскому времени.

Пожару присвоен второй номер сложности, сообщает РИА Новости. в 1:56 пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил пять грузовых и три легковых автомобиля.