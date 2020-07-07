Тушить природные пожары в Дагестане помогли спасатели из Ростова

Борьба с природными пожарами продолжается в Дагестане. Там в основном горит сухая трава. Накануне ликвидировали открытое горение камыша и травы в пригороде Махачкалы. На помощь из Ростова прибыл борт МЧС, который сбросил более 100 тонн воды.

Всего в тушении участвовали более двухсот человек и около 30 единиц техники, передает телеканал "Россия 24". Еще одна зона работы — это свалка бытовых отходов в дагестанской столице. Там концентрация дыма уменьшается. Волонтеры ведут разъяснительную работу с населением.