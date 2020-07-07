В Южной Америке, Индии и Австралии ухудшается ситуация с коронавирусом

Власти Китая сообщили, что за минувшие сутки в стране выявили только восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, а летальных исходов не зафиксировано вовсе.

Но в Южной Америке, Индии и Австралии ситуация, наоборот, ухудшается. Президент Бразилии заявил, что у него проявились все симптомы, и он ждет результатов теста на COVID-19. В США, несмотря на заверения Дональда Трампа, что все под контролем, некоторые штаты возвращаются к ограничениям. А политики отказываются лично присутствовать на партийных съездах, сообщает телеканал "Россия 24".

В связи с пандемией Международный Валютный Фонд и Всемирный банк заявили, что ежегодную осеннюю сессию своих руководящих органов проведут в режиме онлайн. В запланированной на октябрь видеоконференции примут участие политики со всего мира, прежде всего — министры финансов разных стран.