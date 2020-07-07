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Коронавирус 21 минута назад

7 июля 202007:30

COVID-19: Индия бьет тревогу, Австралия закрывает границы, а Словакия теряет осторожность

COVID-19: Индия бьет тревогу, Австралия закрывает границы, а Словакия теряет осторожность

В связи с пандемией коронавируса Международный Валютный Фонд и Всемирный банк заявили, что ежегодную осеннюю сессию своих руководящих органов проведут в режиме онлайн. В запланированной на октябрь видеоконференции примут участие министры финансов и политики со всего мира. Тем временем в США возвращаются к ограничительным мерам, в Австралии закрывают границы, а в Бразилии ждут результатов теста, который сдал президент Болсонару.

Иностранные студенты должны будут покинуть США, если осенью занятия в их учебных заведениях из-за пандемии будут проходить в режиме онлайн. А те, кто еще только хочет приехать в Штаты на учебу, просто не получат визу, заявили власти страны. Несмотря за заверения Дональда Трампа, что все под контролем и пора возвращаться к привычной жизни, некоторые районы возобновляют ограничительные меры. Во Флориде из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом опять закрывают рестораны и фитнес-центры. Один из лидеров Республиканской партии, боясь заболеть, отказывается ехать на партийный съезд в августе. Мэр Атланты сообщила, что уже заразилась. Несмотря на отсутствие симптомов, результат теста на коронавирус COVID-19 — положительный. Вновь заговорили о рисках и в Нью-Йорке.

 

"Угроза все еще реальна. И это очень беспокоит меня. В последнее время мы потеряли бдительность, перестали соблюдать безопасную дистанцию, смело выходим на празднества, собираемся толпами и не носим защитные маски. Я не знаю, как еще призывать вас к бдительности. Задумайтесь над своим поведением! Ведь последствия отразятся напрямую на вашем же здоровье", — обращается к американцам губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Реальность угрозы наконец-то признал президент Бразилии. Жаир Болсонару отменил все запланированные на эту неделю мероприятия: заявил, что у него самого появились симптомы коронавирусной инфекции. Тест уже сдал, ждет результатов. Бразилия сейчас на втором месте по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире. И через пару недель страна намерена начать испытания китайской вакцины.

Один из крупнейших городов Боливии — Кочабамба — завален десятками тел. Похоронные службы просто не справляются с нагрузкой и не успевают хоронить умерших. Это уже привело к массовым протестам.

Тревожная ситуация сложилась и в Индии. Эта страна вышла на третье место по числу подтвержденных случаев заражения. Почти 700 тысяч человек — абсолютный рекорд за время пандемии. Власти страны даже передумали возобновлять работу Тадж-Махала, популярного среди туристов. Хотя ожидалось, что его откроют на этой неделе.

А в Австралии на неопределенное время закрыли границы между наиболее густонаселенными штатами — Новым Южным Уэльсом и Викторией. По словам властей, с начала пандемии эти штаты были единственными в стране, которые оставались открытыми. Но сейчас случаев заражения стало слишком много.

"То, что происходит в Виктории, не происходило еще нигде в Австралии. Это новый виток пандемии, и поэтому требуется новая реакция. Ситуация в Мельбурне сложилась просто беспрецедентная", — отмечает премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Однако в некоторых странах ситуация стабилизируется. Словакия заявила, что открывает границы для жителей более 30 государств. От них теперь не требуются ни справки об отрицательных тестах на коронавирус СOVID-19, ни двухнедельная самоизоляция. Речь идет о странах Евросоюза, Австралии, Китае, Южной Корее, Японии и Новой Зеландии. Однако самим словакам МИД рекомендует пока воздержаться от поездок.

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