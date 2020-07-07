МИД Ирана: Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб от санкций

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб от санкций, кто бы ни стал следующим президентом США.

По его словам, очередной глава Белого дома получит в наследство и ответственность за удар по иранской экономике и иранскому народу.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани оценил потери Ирана из-за американских санкций примерно в 50 миллиардов долларов. Это сопоставимо с двумя бюджетами страны на год, сообщает телеканал "Россия 24".