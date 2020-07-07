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Коронавирус 24 минуты назад

7 июля 202007:55 Александра Назарова

Пандемия ударила по экономике, но ускорила развитие ее цифровой составляющей

Пандемия ударила по экономике, но ускорила развитие ее цифровой составляющей

Центральный банк сообщил о существенном снижении процентной ставки по вкладам в рублях. Почему это происходит? И насколько могут подешеветь депозиты?

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам опустилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений. Такие данные по итогам третьего квартала июня приводит Центробанк на основе мониторинга 10 крупнейших российских банков по сумме привлеченных депозитов. В список входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк и другие. Как сообщает регулятор, только за минувшую декаду максимальные ставки в них уменьшились в среднем до 4,8 процента. Снижение наметилось еще в марте. В первой декаде июня ставки были чуть выше 5 процентов (5,01). Во второй — еще минус две сотых (4,99). Уже тогда это было рекордно низкое значение.

Средняя максимальная ставка, которую рассчитывает ЦБ, служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в ТОП-10 по сумме привлеченных вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 процентных пункта по сравнению с этим значением. То есть по итогам июня — не выше 6,8 процента. И, как предполагают эксперты, депозиты начнут дорожать нескоро.

"Можно сказать, что произошедшее является среднесрочным трендом. Вполне вероятно, что ставки по депозитам останутся на таком пониженном по сравнению с привычным для нас уровнем до конца этого года. Но я не исключаю, что ближе к концу года Центральный банк может вернуться к ужесточению кредитно-денежной политики, если будет разгоняться инфляция", — комментирует ситуацию старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Снижение максимальных ставок по депозитам — это мировой тренд, во многом вызванный пандемией. Доходы населения большинства стран падают, и приток вкладов замедляется. Пересмотреть ставки по депозитным продуктам банки вынуждает и изменение ключевой ставки. В России в этом году она уменьшалась трижды — до 4,5 процента.

"Падение средней максимальной ставки по вкладам связано с тем, что на протяжении последних кварталов, месяцев ЦБ снижает свою ключевую ставку, которая является ориентиром для коммерческих банков как в части кредитования, так и вкладов населения", — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Но плюсов от низкой ключевой ставки больше. Она позволяет россиянам выгодно вкладываться в другие активы. Например, ценные бумаги, облигации федерального займа или недвижимость. А также рассчитывать на более дешевые кредиты.

 

Максимально упростить доступ к финансовым продуктам — то, к чему сегодня стремятся в нашей стране. К примеру, при получении некоторых банковских услуг клиентам хотят разрешить использовать водительские права вместо паспорта. Речь идет об обмене валюты до 100 тысяч рублей и переводах без открытия счета. Для россиян это станет удобным способом подтвердить личность. Над законопроектом, который уже поддержал ЦБ, сейчас работают Минэкономразвития и Росфинмониторинг.

"Мы наблюдаем расширение каналов доступа клиентов к их средствам, к банковским услугам. Этот процесс отчасти связан с дистанционным обслуживанием в условиях карантина и самоизоляции. Если клиентам с этим работать проще, а безопасность банков, безопасность вкладов на счетах, банковских операций не изменится, я думаю, вполне логично расширять перечень документов, которые клиент бы мог предъявить для подтверждения собственной личности", — подчеркивает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Еще один шаг к цифровизации — новый сервис в Системе быстрых платежей, который позволит запрашивать деньги для перевода с собственных счетов. То есть появится возможность не открывать приложения разных банков, а внутри одного окна сформировать запросы на нужные суммы со своих счетов в других кредитных организациях. Такая услуга может быть востребована, если нужно, например, собрать определенную сумму для крупной покупки онлайн или оплаты кредита. В перспективе, как ожидается, можно будет переводить средства и между счетами физических лиц.

"Это дальнейшее расширение функционала Системы быстрых платежей, который выравнивает условия борьбы за клиента всех категорий банков — и больших, и малых. Пока сервисы быстрых платежей практически бесплатны до суммы 100 тысяч. Но в ближайшей перспективе, думаю, после Нового года они станут и платными, поскольку банки сами за пользование этим инфраструктурным проектом выплачивают комиссию ЦБ", — объясняет заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям ТПП РФ, заместитель генерального директора ГК "Программный Продукт" Тимур Аитов.

Таким образом, пандемия не только подстегнула банки снижать ставки по вкладам, но ускорила развитие цифровых и упрощение расчетов. По мнению экспертов, на этом финансовые организации не остановятся. Так что, несмотря на негативное влияние коронавируса COVID-19 на мировую экономику, для ее цифровой составляющей пандемия станет, скорее, плюсом, чем минусом.

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