Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России на удаленке

Самую большую зарплату на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По словам авторов исследования, это касается главных бухгалтеров небольших компаний, работающих с b2b-сегментом.

Заработок переводчика с английского языка на удаленке может составлять от 150 до 200 тысяч рублей, при этом можно выбирать тексты, которые интересны.

В сфере продаж также можно найти высокую зарплату на удаленке. Так, менеджер по развитию бизнеса может получать от 100 тысяч рублей в месяц.

На зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может расчитывать специалист по контекстной рекламе, который будет создавать и вести рекламные кампании в системах Google AdWords, Яндекс.Директ, настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс.Метрика, анализируя эффективность рекламы.

Профессионалы IT-сферы часто получают хорошую зарплату, работая удаленно. Итоговая сумма зависит от опыта и знаний.

Как сообщалось, в середине июня в нижнюю палату парламента внесен законопроект о регулировании удаленной работы, он будет принят до конца сессии.