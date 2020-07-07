Партия Прилепина захотела присоединить ДНР и ЛНР к России

Партия "За правду" Захара Прилепина призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью и включить их в состав Российской Федерации. Писатель предложил присоединить Абхазию и Южную Осетию на правах субъектов и построить полноценное Союзное Государство России и Белоруссии.

Говоря о пенсионной системе, авторы программы предлагают выходить на пенсию в 60 лет, а за работающим пенсионерам выплачивать все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими.

Образовательная программа партии предполагает отмену ЕГЭ и увеличение бюджетных мест в вузах, передает РИА Новости. Каждому новорожденному россиянину партия "За правду" предлагает открывать счет на миллион рублей, которые можно будет использовать после 18 лет для оплаты образования или покупки жилья.

Ранее партия объявила о готовности участвовать в выборах в законодательные собрания 11 российских регионов.