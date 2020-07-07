Из-за жары в Краснодарском грае могут появиться смерчи

Из-за жары на Кубани могут образоваться смерчи. По информации Краснодарского краевого гидрометцентра в краевой столице столбики термометра могут сегодня подняться до 39 градусов. Об этом сообщила ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Из-за высоких среднесуточных температур, превышающих 27 градусов, и прогревшимися водами на Черноморском побережье, появилась опасность образования смерчей возле крупных ущелий рядом с населенными пунктами Туапсе, Лоо, Магри, Якорная Щель, а также в некоторых районах Большого Сочи", – уточнили во Всероссийском НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Напомним также, что жара в на Дону, в Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму и Калмыкии на прошедшей неделе снизила запас влаги в почве на 50 — 70 проценты от нормы, появилась угроза урожаю.