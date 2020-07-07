В Багдаде в упор расстреляли видного эксперта по антитеррору

Один из самых известных иракских экспертов по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишам аль-Хашими был расстрелян на парковке у своего дома на востоке Багдада. Момент убийства попал на видео.

Нападение было совершено около 20:20 6 июля в районе Зуйуна. Передвигавшиеся на скутерах преступники, как можно судить по кадрам, устроили засаду примерно в 20 метра от дома 47-летнего советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом. Один из них попытался открыть огонь по аль-Хашими, когда тот только подъезжал к месту, но автомат заклинило. Тогда киллер выхватил пистолет и в упор расстрелял эксперта.

К моменту прибытия скорой помощи Аль-Хашими был еще жив, но спасти его не удалось — он скончался на операционном столе.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уже пригрозил расправой виновным в убийстве эксперта, который, как отмечает РИА Новости, оказал существенную поддержку в борьбе против "Исламского государства" (запрещено в РФ) и являлся видной фигурой, формирующей общественное мнение в стране.