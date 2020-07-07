Трамп: индейцы должны быть очень злы из-за смены "расистских" названий клубов

Президент США Дональд Трамп высказался по ситуации вокруг американских спортивных команд, от которых активисты движения против расовой дискриминации требуют смены "расистских" названий. Речь идет о клубе НФЛ "Вашингтон Редскинз" и представляющей MLB "Кливленд Индианс".

В своем личном Twitter-аккаунте Трамп написал: "Они называют клубы не из силы, а не из слабости. Теперь же такие легендарные спортивные франшизы, как "Вашингтон Редскинз" и "Кливленд Индианс", выглядят так, как будто менять названия они будут из-за политкорректности. Прямо сейчас индейцы должны быть очень злы!"

Напомним, что ранее активисты увидели в слове "Редскинз" ("краснокожие") проявления расизма и потребовали от "Вашингтона" сменить свое имя. В клубе же уверяют, что такое название – дань коренному населению страны и ее историческому наследию.

Однако на волне расовых проблем на сторону активистов встали и спонсоры команды. Так, почтовая компания FedEx попросила боссов команды пересмотреть название и перестать быть "краснокожими". Того же мнения придерживается поставщик экипировки из Nike и партнер клуба PepsiCo.