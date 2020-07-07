В администрации Трампа задумались о блокировке TikTok в США

Жителям США могут ограничить доступ к приложению TikTok из-за опасений, что власти Китая используют его для слежки и пропаганды. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что он и президент Дональд Трамп всерьез относятся к сообщениям о "неблагонадежности" популярного у подростков и молодежи приложения с короткими видео, принадлежащего китайской компании Bytedance. Перед этим ведущая программы Лора Ингрэм отметила, что TikTok недавно запретили в Индии и могут вскоре запретить в Австралии, руководствуясь аналогичными опасениями.

"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это. Над этим самым вопросом мы уже давно работаем, будь то проблема с наличием [оборудования] Huawei в нашей инфраструктуре [...] или то, что мы повозгласили ZTE угрозой национальной безопасности Америки. Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить вас, что здесь Соединенные Штаты тоже сделают все как надо", - заявил Помпео.