7 июля 202010:28

Патрушев: именно США стояли у истоков движения "Талибан"

Global Look Press

Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном" (запрещен в России), а у истоков движения стояли именно США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе", — сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он сказал, что в 1980-х годах ЦРУ проводила операцию "Циклон", в рамках которой финансировала афганских моджахедов. По словам Патрушева, речь шла о миллиардах долларов. Россия же никогда не сотрудничала с "Талибаном", а 2003 году Верховный суд внес группировку в список террористических.

Патрушев выразил надежду на то, что американские СМИ будут более ответственно подходить к своим статьям и не станут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

 

В июне New York Times опубликовала статью о том, что российская военная разведка спонсировала талибов для того, чтобы они нападали на военнослужащих коалиции в Афганистане​​​. Доказательств при этом представлено не было. Публикацию опроверг лично Дональд Трамп. Представитель движения "Талибан" Сухаиль Шахин также заявил, что талибы никогда не получали денег от России за убийство американских военнослужащих.

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