Мужчину обстреляли из пневматики в центре Москвы

Отдыхавший на скамейке у подъезда москвич стал целью злоумышленника, обстрелявшего его из пневматического пистолета, сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел около девяти часов утра 6 июля у дома 13 по Новокузнецкой улице. Всего было произведено четыре выстрела, два шарика попали в руку и ногу пострадавшего. Почувствовав резкую боль, он спрятался и позвонил в полицию.

Первую помощь мужчине оказали в больнице, после чего отпустили домой. Найти стрелка пока не удалось.