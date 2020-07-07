"Живые" фото Samsung Galaxy Note20 опубликовали в сети до анонса

В сети впервые опубликованы фотографии пока не анонсированного флагманского смартфона Samsung - Galaxy Note20. Ранее сгенерированные на компьютере изображения (рендеры) предположительно этого же смартфона случайно нашли на российском сайте Samsung.

Снимки Galaxy Note20 разместил в своем твиттере пользователь @JimmyIsPromo. На фото неизвестный держит в руке смартфон, дизайном напоминающий прошлогодний Galaxy Note10+, но при этом имеющий и ряд отличий.

Главное: рамки по бокам экрана, а также верхняя и нижняя стали еще уже. При этом изгибы по краям стали менее выраженными. Также виден массивный выступ фотомодуля с тремя крупными объективами, один из которых выглядит как телеобъектив с перископной оптикой (такой же применяется в Galaxy S20 Ultra).

Ранее предполагалось, что отделка корпуса у Galaxy Note 20 Ultra будет матовой, как у iPhone 11 Pro или Huawei P40 Pro. Однако на фото поверхность задней панели черная и глянцевая - так что, видимо, матовое покрытие получат не все цветовые варианты. Возможно, что оно вообще будет только у засветившегося на рендерах Note20 в новом медном цвете.

Samsung традиционно проводит презентацию новых смартфонов линейки Note в конце лета. Ожидается, что в этот раз линейку "двадцатых" Galaxy Note покажут в августе.