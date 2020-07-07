Советник главы Роскосмоса задержан по подозрению в госизмене

Сотрудники правоохранительных органах задержали в Москве советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что он доставлен на допрос в рамках уголовного дела. При этом он не стал уточнять, о каком уголовном деле идет речь.

В Роскосмосе подтвердили задержание Сафронова по статье 275 УК РФ (государственная измена), однако от дальнейших комментариев отказались. "Мы пока не комментируем данную ситуацию", — сказал глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко "Интерфаксу".

Сейчас проводятся проводятся следственные мероприятия, Роскосмос оказывает содействие следствию. При этом в Роскосмосе заявили, что дело не касается работы Сафронова в госкорпорации.

В настоящее время телефон Сафронова включен, однако все утро трубку он не берет. На должность советника гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по информационной политике он был назначен в мае этого года. До этого работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался на теме военно-технического сотрудничества и космических программах.