Хозяйка дачи двое суток просидела связанной после нападения рабочего

Два дня в связанном состоянии просидела в своем доме жительница Красноярского края, на которую напал нанятый разнорабочий. Мужчина выкопал траншею под трубы и положил плитку, однако повздорил с владелицей участка в поселке Овсянка и кардинальным образом подошел к разрешению конфликта: избил и связал 43-летнюю женщину, забрал у нее телефон и ноутбук и на ее же машине укатил прочь.

"Ударил стулом, забрал машину, ноутбук и уехал. (Вещи) сдал в ломбард. Машину отогнал очень далеко", — поведал неоднократно судимый 33-летний житель Красноярска.

Времени у него было предостаточно, поскольку связанную женщину только спустя два дня, 3 июля, нашла обеспокоенная коллега. Сумму ущерба пострадавшая оценила почти в 600 тысяч рублей.

Задержанному грозит вплоть до 12 лет в колонии по статье "Разбой".