7 июля 202012:25

Власти Томска опровергли информацию о переполненном морге умерших от COVID-19

Томские власти сделали заявление по поводу появившейся в СМИ информации о переполненном морге с умершими от коронавирусной инфекции. Официальный комментарий опубликован на сайте регионального оперштаба, сообщает ГТРК "Томск", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Павел Горх, исполняющий обязанности ОГБУЗ "Паталогоанатомическое бюро" заявил, что на выложенных фото фигурирует помещение, куда поступает биологический материал класса "Б". За выходные там действительно скопилось несколько мешков, это — одежда, пеленки и прочее, которое уничтожается определенным образом. Этим занимается спецорганизация, имеющая соответствующую лицензию. "Большая часть была утилизирована в плановом порядке в понедельник", – подчеркнул Павел Горх.

Санитар баз медицинской маски на фотографиях указывает на то, что он находится не в инфекционном морге для ковид-пациентов. Кроме того, помещение, где хранятся трупы — это большая холодильная камера, но тела могут лежать и на каталках, и на полу в процессе оформления или выдачи. Таким образом, фото с трупом на полу, размещенная в СМИ, не имеет отношение к коронавирусному моргу.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в регионе умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Общее количество летальных случаев пациентов с COVID-19 достигло 21 человека. По данным федерального оперштаба на сегодня, 7 июля, в области зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии общее число зараженных достигло 2 661 человек.

Текст: ГТРК "Томск"

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