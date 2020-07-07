Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП

Прогноз по спаду мирового ВВП сделала Еврокомиссия. В текущем году, согласно докладу ЕК, спад ВВП еврозоны составит 8,7%.

Мировой ВВП мировому ВВП за исключением стран ЕС упадет из-за пандемии коронавируса на 4%, но в следующем году ожидается восстановление на уровне 5%.

"Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны", — добавляет ЕК.

Экономика еврозоны в 2021-м году может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.

В опубликованном в мае прогнозе ЕК прогнозировала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку падения мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6 процента. При этом уже со следующего года глобальная экономика начнет восстанавливаться.

В докладе Всемирного банка говорится, что пандемия COVID-19 стала мощнейшим шоком для мирового сообщества и привела к резкому спаду в экономике многих стран мира. Согласно базовому прогнозу, в 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2 процента — этот спад в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия.

Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.