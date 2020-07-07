Село в Дагестане могут переименовать в честь Абдулманапа Нурмагомедова

Именем скончавшегося накануне заслуженного тренера по единоборствам Абдулманапа Нурмагомедова может быть названо село Кироваул, в котором он проживал. О возможном переименовании села заявил его глава Магомедрасул Давудов.

"Сейчас мы все в трауре. К нам приезжают люди из разных городов страны, — признался Давудов, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Позже состоится сбор жителей, на котором будет решено переименовать село с Кироваула на Манап".

Кроме того, глава села рассказал и о действующем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове. Давудов признался, что боец ММА очень тяжело переживает потерю отцу и тренера.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате кровоизлияния в мозг.