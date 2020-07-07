В "Одноклассниках" пройдет круглый стол с известными людьми о жизни детей с синдромом Дауна

В социальной сети "Одноклассники" состоится виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта "Книжки вверх ногами" — серии видеоисторий, в которых дети с синдромом Дауна вместе с деятелями культуры читают отрывки из любимых книг, делятся впечатлениями, задают вопросы и получают ответы.

Мероприятие пройдет 7 июля в 18:00 в формате видеозвонка ОК в группе благотворительного фонда Даунсайд Ап.

Участники обсудят изменение отношения общества к людям с синдромом Дауна и анонсируют старт акции "Книжки вверх ногами". Зрители в чате смогут задавать вопросы гостям передачи и семьям с солнечными детьми.

Вести круглый стол будет радиоведущая Ева Корсакова. В числе приглашенных: журналист и писатель Леонид Парфенов, телеведущая Тутта Ларсен, гендиректор фонда "Синдром любви" Юлия Лавричева, а также родители детей с синдромом Дауна и сами солнечные дети.

В ходе круглого стола будут обсуждаться сложности людей с генетической особенностью в виде дополнительной хромосомы, об их успехах и жизненных историях. И, конечно, о книгах. Проект "Книжки вверх ногами" создан, чтобы рассказать обществу, что люди с синдромом Дауна имеют свои предпочтения в литературе и искусстве.