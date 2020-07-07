Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter. Начало трансляции - в 19:00 по московскому времени.

В отличие от майской презентации, в рамках которой были анонсированы сторонние тайтлы, на Xbox Games Showcase будет объявлена подборка игр от собственных студий Microsoft, входящих в состав Xbox Game Studios. В такие проекты, как Halo Infinite, можно будет поиграть только на новой приставке.

Как ожидается, 23 июля расскажут об эксклюзивах от Double Fine (создателей платформера Psychonauts 2), которую Microsoft купила летом прошлого года, и Obsidian Entertainment (авторов The Outer Worlds), вошедшей в Xbox Game Studios в ноябре.

Sony, главный конкурент Microsoft, показала эксклюзивы для PlayStation 5 в июне. Обе приставки выйдут к сезону предрождественских праздников до конца этого года.