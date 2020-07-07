Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса

ФСБ распространила кадры задержания бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене.

Сафронов, как можно судить по записи, был задержан рядом со своей машиной, на которой он планировал отправиться на работу. Сопротивления подозреваемый не оказывал. После досмотра его доставили на служебном автомобиле на допрос.

Бывшего журналиста подозревают в том, что он собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения об обороне и безопасности России, которые находились "под гостайной".