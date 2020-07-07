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Аварии и ДТП 32 минуты назад

7 июля 202012:33

В Китае утонул автобус с людьми, власти затруднились назвать точное количество жертв

Youtube.com/New China TV

Во вторник, 7 июля, автобус с людьми съехал в воду в городе Аньшунь, расположенном в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

 

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как автобус резко свернул налево, проехал поперек улицы и выехал на набережную, после чего оказался в водохранилище.

Сотрудники экстренных служб уже извлекли утонувшее транспортное средство, однако, как сообщают СМИ, власти пока не могут озвучить точное число жертв трагедии.

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