Россия ответит на санкции Великобритании

Комментируя новые санкции Великобритании, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с недружественными шагами британской стороны и заявил, что ответ России будет соответствовать интересам РФ, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении персональных санкций в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского".

В списке имена 25 граждан России. В их числе представители МВД, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сотрудники следственного изоляторов "Матросская тишина" и "Бутырка", а также медики.

В отношении лиц, вошедших в список, введен запрет на поездки и активирован режим замораживания активов.