Под Выборгом задержана девушка, которая чуть не убила мужа ножом

Полицейские Выборгского района задержали молодую женщину, которая чуть не убила ножом своего мужа. Пострадавшего вовремя удалось доставить в больницу, сейчас его жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело.

Происшествие случилось в лесу близ поселка Чулково, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". На фоне постоянного раздражение у пары возникла ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство. Девушка выхватила нож и начала беспорядочно наносить удары благоверному. Со множественными порезами и ранами скорая увезла его в больницу. Правоохранители изъяли с места происшествия нож. На 25-летнюю подозреваемую арестовали. Заведено дело по статье "покушение на убийства".