Онищенко: коронавирус может циркулировать в России осенью и зимой

Коронавирус может циркулировать внутри России осенью и зимой вместе с другими возбудителями ОРВИ. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он считает возможными занос коронавируса на территорию страны осенью.

"Я не исключаю, что среди возбудителей острых респираторных заболеваний в предстоящий сезон, это октябрь-март 2020-2021 года, в том числе мы будем отмечать циркуляцию коронавируса, но не более того", — сказал он ТАСС.

Однако Онищенко уверен, что "никакой драматической ситуации и паники не будет", так как в стране формируется популяционный иммунитет. По его словам, он уже сейчас достаточно высок, но будет еще больше.

Во всем мире COVID-19 заразились около 11,6 миллиона человек, более 537 тысяч умерли. В России — 694 230 заболевших, скончались 10 494 пациента.