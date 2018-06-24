Англичане Кейн и Лофтус-Чик выйдут против Панамы с первых минут

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт объявил стартовый состав на игру чемпионата мира против Панамы. Игру второго тура с первых минут начнут нападающий Харри Кейн и Рубен Лофтус-Чик, который заменит в старте травмированного Деле Алли.