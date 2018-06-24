Полный состав "трех львов" выглядит следующим образом: вратарь Джордан Пикфорд, защитники Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Макгуайр, Киран Триппьер, полузащитники Эшли Янг, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик и Рахим Стерлинг, а единственным нападающим станет Харри Кейн.
У сборной Панамы в основном составе выйдут следующие 11 футболистов: вратарь Хайме Пенедо, Фидель Эскобар, Роман Торрес, Микаэль Мурильо, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Блас Перес, Эрик Дэвис, Армандо Купер, Анибаль Годой и Хосе Луис Родригес.
Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Начало в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча группы "G" будет показывать сайт Вести.Ru.