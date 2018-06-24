Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии заключительного поединка группы "А" против Уругвая заявил, что хочет выйти в плей-офф с первого места. Для этого российским футболистам необходимо не проиграть уругвайцам.

"Мы квалифицировались в следующую стадию, но готовимся к предстоящей игре в обычном режиме, — приводит слова Черчесова ТАСС. – Играть будут те, кто окажется наиболее готовым. Буду ориентироваться в том числе и на наш медицинский штаб. Специальных замен я не планирую. Мы играем с хорошим соперником, но команда готова к матчу. Хотим выйти в плей-офф с первого места".

Напомним, что матч Россия – Уругвай состоится в Самаре 25-го июня. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru.