Накануне на чемпионате состоялись три матча. Действующий обладатель Кубка мира — сборная Германии — сыграла против соперников из Швеции в Сочи.

Море шведов! Это — уже традиция крупного футбольного турнира. Громкие! Яркие! Создающие настроение и окрашивающие любой город в желтый цвет.

Канабо — любимый заряд шведов, означающий "Пей больше! Пей ещё! Пей много! И веселись!". Шведы, которых, в отличие от немцев, было больше, так и делали!

Их сборная в ответ прекрасно стартовала в этом матче. В первом тайме отличится Ола Товойнен. Удар у шведского форварда вышел сумасшедший. Он убежал один на один и в самый последний момент не дал подобраться к мячу защитнику. Закинул мяч за шиворот одному из лучших вратарей мира Ману Нойеру.

"Это была наша игра. Даже ничья была бы неплохим результатом. Но сейчас надо успокоиться, обыграть Мексику в последнем туре и выходить в 1/8", — рассказал позже Ола Товойнен.

После такого начала фанаты сборной Швеции затянули на весь стадион "Дейчланд ауфвидерзейн!" (До свидания, Германия!). Ведь в случае второго подряд поражения немцы оставались без плей-офф.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв признался: "Мы были на грани, это правда. Я сильно нервничал. Я слукавлю, если скажу, что так и думал, что все закончится. Внутри все перевернулось. Эмоции на всю жизнь. Очень благодарен своей команде".

Шведы ушли на перерыв в прекрасном настроении. Однако, чемпионы мира есть чемпионы мира. В начале второго тайма Марко Ройс подставил ногу после прострела Тимура Вернера. Сравнял счёт. Показалось, что Германия быстро скандинавов дожмёт. Особенно, учитывая тот факт, что играли немцы с настроением, в атаку. Правда, время шло. Германия не могла забить победный мяч, так ещё и Боатенг удалился за 10 минут до конца основного времени. И тут на помощь приходит стандарт и суперудар Тони Кросса, который быстро разыграл штрафной с Ройсом и пальнул в дальнюю девятку.

Тони Кросс после матча рассказал: "Потрясающие эмоции. Не каждый раз такое бывает. Это — чемпионат мира. Люблю свою команду. И надеюсь, что, начиная с этого момента, все у нас пойдёт в гору. И решать в свою пользу мы будем судьбу матча несколько раньше".

2-1. После такой развязки любое скандирование шведов заглушается немецким "СуперГермания!". Она побеждает вдесятером. Набирает 3 очка. Показывает чемпионский характер! И в случае победы в 3-м туре над Кореей выходит в 1/8 финала.